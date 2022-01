Die Palatinabus GmbH ist erneut vom Streik der Busfahrer betroffen. Wie das Unternehmen mitteilt, müssen Kunden in Neustadt und in der Region bis 6. Februar mit Einschränkungen, Ausfällen oder Verzögerungen beim Busangebot rechnen. Wie sich der Streik konkret auf die Fahrpläne der kommenden Tage auswirken wird, konnte die Palatinabus GmbH am Mittwoch nicht abschätzen. Der Streik beginnt am Mittwochabend.