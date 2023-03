Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen laut der Gemeinde Haßloch weiter. Lag der Schwerpunkt zuletzt auf den Verkehrsbetrieben, stehen am Mittwoch, 8. März, bundesweit Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen an. Daher kann es laut Gemeindeverwaltung zu Einschränkungen in den Betreuungszeiten oder zur vollständigen Schließung einer Einrichtung kommen. In Haßloch sind die kommunalen Kindertagesstätten Rasselbande, Haus Kunterbunt, Kleine Freunde, Haus Mullewapp, Haselmäuse und Wurzelschnurz vom Streik betroffen.

Wie stark der Betrieb der jeweiligen Kindertagesstätte eingeschränkt sein wird, kann die Gemeinde aktuell nicht absehen. Deshalb bittet sie alle betroffenen Sorgeberechtigten, potenzielle Betreuungsalternativen für den 8. März zu organisieren. Aktuelle Informationen werden kurzfristig am Aushang der jeweiligen Betreuungseinrichtung oder über die jeweilige Care-App bekanntgegeben.