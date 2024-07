Nur der guten Reaktion eines Streifenwagenfahrers und eines weiteren Autofahrers ist es zu verdanken, dass es am Sonntagabend zu keinem schlimmen Unfall auf der B271 in der Nähe der Anschlussstelle Meckenheim/Ruppertsberg gekommen ist. Nach Angaben der Polizei war eine Funkstreife dort gegen 20.15 Uhr in Richtung A65 unterwegs, als plötzlich nach einer leichten Rechtskurve ein entgegenkommender weißer Hyundai Iqonic zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzte. Nur mit einer Vollbremsung und Ausweichen nach rechts konnte der Fahrer des Streifenwagens einen Frontalzusammenstoß verhindern. Auch der überholte Pkw verlangsamte seine Fahrt und wich an den rechten Fahrbahnrand aus. Der Hyundai scherte zudem wieder ruckartig nach rechts auf seinen Fahrstreifen ein. Die Polizei nahm die Verfolgung des Hyundai-Fahrers auf, der an der Anschlussstelle Deidesheim gestoppt und kontrolliert wurde. Bei dem 63-jährigen Fahrer aus Wattenheim ergaben sich keine Hinweise darauf, dass seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt war. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Autofahrer, der von dem weißen Hyundai überholt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. Auch weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Hyundai-Fahrers gefährdet worden sind, sollen sich melden.