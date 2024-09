Unbekannte haben am späten Donnerstagabend einen etwa faustgroßer Stein auf das Dach eines Streifenwagens geworfen. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Auto sei aber weiterhin einsatzbereit, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Beamten waren auf dem Andechserfest auf Streife und hatten das Fahrzeug auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr in der Schillerstraße geparkt. Laut Polizei könnte der Stein über eine angrenzende Mauer oder Garage geworfen worden sein. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.