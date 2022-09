Sozusagen in eigener Sache sucht die Polizeiinspektion Haßloch Zeugen eines Vorfalls in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Haßlocher Bahnhofs. Gegen 3 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Funkstreifenwagen der Polizei. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der in der Nähe eingesetzten Beamten, verursachten mit einem bisher unbekannten Gegenstand Schäden an der Windschutzscheibe des Streifenwagens und flüchteten. Die Windschutzscheiben an zwei weiteren geparkten Autos wurden in derselben Nacht zwischen 20 Uhr und 2 Uhr in der Moltekstraße mit roher Gewalt zerstört. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.