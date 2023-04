Am sonnigen Himmel über Neustadt waren sie am Ostermontag deutlich zu sehen: lange, weiße Streifen. Ein RHEINPFALZ-Leser will wissen, woher das seltsame Phänomen kommt.

Kreuz und quer durchziehen weiße Streifen den blauen Himmel am Montagmorgen. Das kommt RHEINPFALZ-Leser Hans Reimer seltsam vor. Er befürchtet, es könnte etwas über den Köpfen der Bürger abgelassen worden sein.

Ein Blick in den kostenlosen „Stanly Track“, der online alle Flugbewegungen im deutschen Luftraum listet, gibt Entwarnung. Am Montagvormittag nahmen vor allem zivile Flugzeuge, etwa aus Brasilien oder nach Mallorca, den Weg über Neustadt. Einige Hobbyflieger in niedrigerer Flughöhe lassen sich leicht auf kleinere Flugplätze zurückverfolgen.

Manchmal lange sichtbar

„Es gab am Montag keine unerlaubten Flugbewegungen“, teilt die Deutsche Flugsicherung auf Anfrage mit. Bei dem Phänomen handele es sich um Kondensstreifen. Sie entstehen abhängig von Flughöhe und Luftfeuchtigkeit besonders in eisgesättigten Luftschichten. Je nach Windsituation und Luftfeuchte werden sie schnell verweht oder bleiben über Stunden sichtbar. Über Europa bedecken linienförmige Kondensstreifen im Jahresmittel laut einer Untersuchung des Instituts für Physik der Atmosphäre im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt tagsüber etwa 0,7 Prozent des Himmels.

Auch wenn sie alltäglich entstehen, hat die Luftfahrtbranche ein Auge auf die Kondensstreifen: „Sie sind klimarelevant, da sie den Treibhauseffekt verstärken“, heißt es von der Flugsicherung. Es gebe Forschungsprojekte, die sich mit der Vermeidung von Kondensstreifen durch das Umfliegen besonders eisgesättigter Schichten befassen.