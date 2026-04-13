Es war ein musikalischer Abend der etwas anderen Art – das spürte man schon vor dem ersten Ton.

971 – diese Zahl steht nicht für eine geheimnisvolle Tonfolge. Sondern für einen bis unters Dach ausverkauften Neustadter Saalbau am Sonntag. Und für ein Konzert, das weniger Konzert sein wollte als kollektives Durchatmen. Erstmals zu Gast an der Weinstraße: der viral sehr angesagte Pianist Dennis Alexander Volk mit seinem Format „Storytelling Piano“.

„Storytelling Piano“ von Dennis Alexander Volk war ein Abend der anderen Art – und das spürte man schon, bevor der erste Ton erklang. Im Publikum viele junge Leute, friedlich, erwartungsvoll, entspannt. Kein Rascheln, kein Husten. Keine Nervosität. Stattdessen Lounge-Atmosphäre: Die Bühne möbliert mit viel Kunstgrün, Lichterketten glimmen vor farbwechselnd hinterleuchteten Stellwänden. Unter dem mittig platzierten Flügel ein weißer Puschelteppich. Statt Räucherstäbchen übernimmt ein Aromadiffusor die olfaktorische Rundum-Betreuung: mit Vanille!

Musik wie Vanilleschnitten: süß, weich und wohltuend

Dann kommt er: ganz in Weiß, barfuß, kragenloses Hemd, Schlupfhose. Die Hände zur Namasté-Geste gefaltet, als wäre er direkt aus dem Yoga-Retreat auf die Bühne geschwebt. Bescheiden, in sich ruhend. Dennis Volk setzt sich im Schneidersitz auf die Piano-Bank. Spricht mit angenehm samtiger Stimme, liest Geschichten, erzählt Anekdoten: Selbsterlebtes, Aufgeschnapptes, Autobiografisches. Tierfabeln. Kleine Texte zum Hören und Nachdenken. Er spricht von Dankbarkeit – „die kleine Schwester des Glücks, nicht kompatibel mit Unglücklichsein“ – von Ritualen, von einfachen Weisheiten wie „Gehe deinen eigenen Weg, dann verfolgt dich das Glück auf Schritt und Tritt“. Die Botschaften kommen schlicht daher, ungekünstelt, fast naiv – und gerade deshalb wirksam.

Zwischen den Geschichten rollt der ausgebildete Pianist und Yogalehrer die musikalische Meditationsmatte aus. Easy-Listening zum Ankommen, Durchatmen, Abspannen. Im Saal ist’s still, viele lauschen mit geschlossenen Augen. Massenmeditation. Yogaerfahrene ruckeln sich im Schneidersitz auf ihren Polstersesseln zurecht. Stücke wie „Ananda“ (Sanskrit: Glückseligkeit) schweben filigran durch den Raum: repetitiv aufgebaut, weit gespannte Melodielinien – Volk komponiert auch Filmmusik. Modulierende Läufe und sanfte Emphasen formen stimmfreien Mantra-Gesang auf 88 Tasten. Klangmalerei in Pastell, Musik wie eine Vanilleschnitte: süß, weich, wohltuend. Irgendwo zwischen Mozart, Chopin, Clayderman.

Vor der Pause dann „Starchild“ eine Komposition für Neuanfang und frischen Wind, unterstützt von zwei exzellenten Gastmusikern: Johanna Röhrig mit seufzend, weinend, jubilierendem Geigenstrich und Daniel Arias mit seelenvoll sonor geführtem Cello-Bogen. Dennis Alexander Volk erklärt das „A“ aus der Ursilbe „Om“ - es stehe für Anfang, Urknall – und bringt 971 Menschen zum Tönen: erst die Männer, dann eine Oktave höher die Frauen. Mit einem „Didididi-pingpingpingping“ im Ohr und einem kollektiven „A-a-a-a- Aaah“ auf den Lippen geht es in die Pause.

Das Leben ist’s wert, in den Arm genommen zu werden

Teil zwei des Konzerts setzt ganz auf Bestärkung. Die Fabel vom „Fisch auf dem Baum“ predigt: „Tu das, was deiner Natur entspricht und schaffe dir ein Umfeld, dass zu dir passt.“ Atmosphärischer – und vielleicht auch spiritueller – Höhepunkt ist der „Firefly-Song“. Der zappendustere Saal wird zum wogenden Meer: Kein Handylicht, sondern – eingangs als „Glückslichter“ verteilte - kleine LED-Kugeln schweben als wogendes Meer aus Glühwürmchen über die Köpfe.

„Nexus“ thematisiert das Kraft-Schöpfen aus dem Wechsel zwischen Verbindung und Rückzug, zwischen Gemeinschaft und Alleinsein als gesunden Wechsel. Den Schluss widmet Volk seiner Mutter, postiert ein Jugendbild der Verstorbenen auf eine Staffelei und spielt seine Komposition „Mommy the Conqueror“.

Man geht nach Hause mit Lebensimpulsen „light“ wie „Sorgt gut für euch selbst“, „Hört niemals auf zu träumen“. Und der Erkenntnis, dass das Leben es wert ist, in den Arm genommen zu werden – egal was draußen passiert. Im Foyer verkauft sich das Begleitbuch wie geschnitten Brot.

Fazit: Ein liebevoll inszenierter Wohlfühl-Abend, der Herz und Seele streichelt, manchmal hart an der Grenze zum Zuckerguss, aber getragen von ehrlicher Intention. „Storytelling Piano“ ist keine musikalische Revolution – eher eine sanfte Umarmung. Und offenbar genau das, was 971 Menschen an diesem Abend gebraucht haben.