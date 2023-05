Mit dem Monatswechsel hat in Deidesheim die Saison für die Hoffeste in den Weingütern begonnen. Das Weingut Reichsrat von Buhl feierte eine besondere Premiere.

Das Streetfood-Festival mit Live-Musik zog am Samstag und Sonntag über 800 Gäste in den Winzerhof. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Denise Nitzsche, die Eventmanagerin des Weingutes. Es sei eine neue Form des Hoffestes, die das Weingut beibehalten wolle. „Wir möchten für unsere Kunden und Gäste etwas Bodenständiges, das auch zu uns passt.“ Die eigenen, von Kellermeister Simone Frigerio erzeugten Sekte und Weine, passe n zu der Vielfalt der Gerichte, die die vier Fastfood- Stände aus der Region anboten. Manche Leckerei war am späten Sonntagnachmittag bereits ausverkauft. „Die Nachfrage war höher, als wir erwartet haben“, sagte Antonio Imparato. Der gebürtige Italiener aus Schifferstadt versorgte die Besucher aus seinem Vintage-Car „Pulcinella 0.1“. Die Koreanerin Amy Kim hatte vegetarische Kost im Angebot.

„Wir haben uns sehr lange um Streetfood-Partner bemüht und auch geschaut, dass sie zu unserem Event passen“, erzählte Nitzsche. „Es war ein gutes Miteinander und man hat gespürt, dass die Gäste sich wohlfühlen.“ Dass die Streetfood-Szene auf dem besten Wege sei, sich auch in den Weingütern zu etablieren, habe zwei Gründe. Oftmals fehle den Winzern das Personal für die Zubereitung der Speisen. Und es sei zu beobachten, dass viele Besucher nicht nur die traditionellen, regionalen Gerichten nachfragten, sondern auch Lust auf Leckereien aus anderen Ländern hätten.