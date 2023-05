Am Wochenende wird im Haßlocher Ortskern einiges geboten: Bereits am Freitag beginnt das dreitägige Streetfood-Festival auf dem Jahnplatz, und am Samstag finden ein Kinderfest und ein Wochenmarktfest statt.

Streetfood ist mehr als die kleine Zwischenmahlzeit auf der Straße. Delikate Häppchen, kulinarische Genüsse und leckere kleine Spezialitäten, oft auch neu interpretierte traditionelle Gerichte, immer frisch vor Ort zubereitet: Das versteht man heute unter Streetfood. Zum vierten Mal organisiert das bayrische Unternehmen „Rocking High“ auf dem Jahnplatz ein Streetfood-Festival unter dem Motto „Schummeltage“. Angelehnt an den englischen Begriff „Cheat Day“ darf das schlechte Gewissen mal abgeschaltet werden, wenn der kalorienbewussten Ernährung zum Trotz ein Tag „Auszeit“ zum Schlemmen ohne Reue genommen wird.

Churros, Ceviche und Cocktails

Zahlreiche Food-Trucks und Stände locken mit einem breiten kulinarischen Angebot aus aller Herren Länder. Das reicht von spanischen Churros und griechischen Pitas über peruanische Ceviche und Falafel-Wraps bis zu Canadian Poutine, Pulled-Pork-Burgern und diversen Cocktail-Spezialitäten.

Das Streetfood Festival beginnt am Freitag, 5. Mai, um 16 Uhr. Bis 21 Uhr haben die Stände geöffnet. Am Samstag, 6. Mai, kann von 11 bis 21 Uhr geschlemmt werden. Am Sonntag, 7. Mai, ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Auch ein musikalische Begleitprogramm ist vorgesehen. Auf die Kinder warten eine Hüpfburg und eine Malecke. Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen auf dem Pfalzplatz zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Clown Otsch beim Kinderfest

Am Samstag, 6. Mai, bietet sich für Familien an, zwischen 10 und 13 Uhr auf den Rathausplatz zu wechseln. Das Blaubär-Team organisiert ein großes Kinderfest mit Aktionen im und rund um das Jugend- und Kulturhaus. Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein, an einer Bastelstation ist Kreativität gefragt, und beim Kinderschminken darf man in andere Welten eintauchen. Clown Otsch kommt um 12 Uhr mit seinem Programm „Einfach otschig“ in den Blaubär-Hof. Slapstick, kleine artistische und ungewöhnliche musikalische Einlagen: Clown Otsch zieht alle Register seines Fachs.

Gleichzeitig steht der Rathausplatz im Zeichen des Wochenmarktfests. Die Marinekameradschaft bewirtet die Besucher, Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Die Kita St. Elisabeth organisiert einen Kuchenverkauf.