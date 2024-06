Der Daniel-Meininger-Platz vor dem Saalbau wird zur Schlemmer-Meile: Die Street Food Fiesta macht an diesem Wochenende zum ersten Mal in Neustadt Halt. Schon kurz nach Start des Genuss-Festivals am Freitagabend waren die Bierbänke auf dem Platz gut gefüllt. Die Besucher können an den Ständen kulinarisch in ferne Länder eintauchen. Es gibt unter anderem kanadische Poutine, venezolanische Käse-Sticks und Kochbananen-Schiffchen, portugiesische Spezialitäten wie Bifanas, ungarische Langos, griechische Pita, rumänische Baumstrietzel oder auch Kukki-Cocktails in speziellen Flaschen zu probieren. Wer beim Lesen Lust bekommen hat: Am Samstag ist die Street Food Fiesta von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.