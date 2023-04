Einen neuen Weg geht das Weingut Reichsrat von Buhl am kommenden Wochenende. Erstmals findet auf dem historischen Anwesen an der Weinstraße im Herzen der Weinbaugemeinde ein Street Food Festival statt.

„Das Street Food Festival ist ein Hoffest für alle, die Weine und Sekte vom Weingut Reichsrat von Buhl mögen und die gerne mit anderen zusammenkommen, um das Leben zu genießen. Mit gutem Wein, gutem Essen und guter Musik. Eine Veranstaltung für Deidesheimer, Pfälzer, Gäste und Freunde“, sagt Eventmanagerin Denise Nitzsche. Die Idee für diese Veranstaltung kam aus den Reihen der Mitarbeiter des Weinguts, die etwas Besonderes für Kunden bieten wollten.

Dabei betont Nitzsche, dass dieses Fest in keiner Verbindung zum 2022 einmalig ausgerichteten Gourmet-Festival stehe. „Alle weiteren Veranstaltungen, die wir bei uns planen, orientieren sich an den traditionellen Hoffesten und Lounges, die wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich ausgerichtet haben“, sagte Nitzsche und ergänzt: „Wir möchten, dass das Street Food Festival als bodenständiges und herzliches Fest wahrgenommen wird, mit dem wir treue Kunden, aber auch neue Gäste gewinnen können“.

Abwechslungsreiches Angebot

So erwarten die Besucher am Wochenende neben dem klassischen von Buhl Ausschank ein Angebot von Street Food aus den Händen von „Das Duo“, die Deep Fried Ravioli anbieten, einem authentischen Korean Food Truck von „Gagnam Kitchen“, italienischen Pinsas aus den Händen von Antonio Imparato von Pulcinella 0.1 und klassische Burger von Oliver Weisch aus dem Joul’s in Landau. Hinzu kommt traditionelles Eis der Eismanufaktur Fontanella aus Mannheim und das Kaffeemobil von „Luki follow the coffee“. Neben dem umfangreichen Speisen- und Getränkeangebot gibt es am Samstag die Musik der Formation Yesterdays Gone. Am Sonntag wollen die Diskjockeys von Ohral die für ausgelassene Stimmung sorgen.

Info

Street Food Festival. Reichsrat von Buhl, Deidesheim, geöffnet am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 24 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person ab 16 Jahren. Darin enthalten ist ein Gutschein für ein kostenloses Getränk nach Wahl.