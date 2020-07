Gegen zwei Heranwachsende ist am Donnerstagabend Strafanzeige erstattet worden. Der Polizei war in der Pulverturmstraße in Neustadt ihr BMW aufgefallen, an dessen hinteren Kennzeichenschild die HU-Plakette sowie der Zulassungsstempel fehlten. Bei der anschließenden Kontrolle gaben der 20-jährige Fahrer sowie der 21-jährige Fahrzeughalter an, den Wagen verkaufen zu wollen. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht allerdings keine Zulassung beziehungsweise Versicherung für den BWM. Nun wird sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall befassen.