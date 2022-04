Weil er schon seit über zwei Jahren in Deutschland wohnt und auch bei der Ordnungsbehörde gemeldet ist, sein Auto mit ausländischer Zulassung aber nicht umgemeldet hat, muss sich ein 58-jähriger Mann aus Neustadt nun in einem Strafverfahren gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Laut Polizei war er am Samstag gegen 8 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen.