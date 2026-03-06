Eine Fahrt zum Schnellrestaurant hat am Freitag gegen 0.30 Uhr in Neustadt abrupt geendet: In der Schlachthofstraße unterzog die Polizei den 29-jährigen Fahrer eines VW Golfs aus Mainz eine Kontrolle. Nach Angaben der Beamten bemerkten sie Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Den Fahrzeugschlüssel übergaben die Polizisten daraufhin an eine Bekannte. Außerdem entnahmen sie dem 29-Jährigen eine Blutprobe. Nun folgen ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird informiert.