Der Polizei wurde am späten Donnerstagabend gemeldet, dass in der Hambacher Schlossstraße ein verdächtig langsamer Audi fahren würde. Eine Streife machte sich auf den Weg und konnte den Wagen kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass eine 22-Jährige am Steuer saß. Sie hat keinen Führerschein und wollte mit dem Audi Fahrübungen machen. Auf die Frau kommt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nun eine Strafanzeige zu. Das gilt auch für den 41-jährigen Halter des Autos, da dieser es zuließ, dass die 22-Jährige den Audi für eine Fahrstunde nutzte.