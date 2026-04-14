Die Dudostraße in Duttweiler verwandelt sich am Samstag bei „Fass uff de Gass“ wieder in eine große Weinprobierstube unter freiem Himmel. 14 Weingüter aus Duttweiler machen mit und präsentieren von 16 bis 23 Uhr bei der Verkostung in geselligem Rahmen ihre 2025er-Weine. Veranstalter von „Fass uff de Gass“ ist der Förderverein Duttweiler Cuvée.

Am Samstag werden über 100 Weine präsentiert. Damit sich die Besucher gut orientieren können, kennzeichnet jedes Weingut seinen Stand mit einem charakteristischen Weinfass. Die Winzer werden vor Ort sein und stehen für Gespräche mit den Gästen zur Verfügung. Besucher sollten am Samstag zunächst eine der drei Verkaufsstellen ansteuern. Zu finden sind sie an beiden Ortseingängen sowie am Dorfplatz. Dort bekommen die Besucherinnen und Besucher ein Starterpaket, das aus einem Bonstreifen mit zwölf Bons sowie einem Stilglas besteht. Jeder Bon kann dann bei den Weingütern für eine Probe eingelöst werden. Wer möchte, bekommt jederzeit auch weitere Bons. Das Starterpaket kostet 15 Euro (inklusive drei Euro Pfand für das Glas). Wer möchte, kann sich zudem vor Ort auch an verschiedenen Stellen stärken. „Die Dudostraße soll zur Genussmeile werden“, so die Organisatoren.

Wichtig: Aufgrund der Veranstaltung wird die Dudostraße am Samstag ab dem frühen Nachmittag komplett für den Verkehr gesperrt. Die Busse der Linie 507 werden umgeleitet. Nach Angaben der Stadt werden die Haltestellen Duttweiler West, Duttweiler Dorfplatz und Duttweiler Ost ab mittags nicht mehr bedient. Nächste Einstiegsmöglichkeit ist die Haltestelle „Duttweiler Abzweigung“. In Geinsheim entfallen die Haltestellen Duttweiler Straße und Geinsheim Kirche. In der Geitherstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.