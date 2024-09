Das Polizeipräsidium Rheinpfalz lädt Seniorinnen und Senioren zu einer Infoveranstaltung in Neustadt ein, bei der es um Sicherheit im Straßenverkehr geht. Die Präventionsexperten der Polizei sind am Montag, 16. September, von 10 bis 14 Uhr am Kriegerdenkmal mit einem Infostand zu finden. Dort werde über aktuelle Verkehrsregeln und neue Mobilitätsformen informiert, heißt es. Darüber hinaus gebe es Tipps und Hinweise rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Denn laut Polizei sei es in zunehmendem Alter mitunter nicht leicht, den Überblick im wachsenden Verkehrsaufkommen zu behalten, die neuen Techniken zu bedienen oder neue Regelungen und geänderte Vorschriften zu überblicken. Neben kostenlosem Informationsmaterial erwarten die Besucher ein Verkehrsquiz, ein Glücksrad und die Möglichkeit, kleine Preise zu gewinnen.

Knapp 15.000 Unfälle wurden im ersten Halbjahr 2024 im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz polizeilich erfasst. Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre waren den Angaben zufolge an rund 24 Prozent dieser Unfälle beteiligt und dabei in rund 69 Prozent der Unfälle Hauptverursacher. Betrachtet man die Gruppe der Fahrzeugführer über 75 Jahre, waren diese sogar in drei von vier Fällen Hauptverursacher, teilt die Polizei mit.