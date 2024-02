In der Saarlandstraße ist nach Angaben der Stadtverwaltung eine Kanalsanierung zwischen den Hausnummern 1 und 17 erforderlich. Die Arbeiten erfolgen von Dienstag, 13., bis voraussichtlich Freitag, 23. Februar. Sie gehen einher mit einer halbseitigen Sperrung, zudem ist am 19. und 20. Februar eine Vollsperrung der Straße erforderlich.

Parallel wird auch in Mußbach in der Straße An der Eselshaut zwischen Kurpfalzstraße und Röhrweidenweg am Kanal gearbeitet. Dort ist die Straße ab Mittwoch, 14. Februar, komplett gesperrt. Umleitungen sind laut Verwaltung jeweils ausgeschildert.