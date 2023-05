Mit dem Schubkarrenrennen erreicht das Haardter Weinfest am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) seinen Höhepunkt. Das Spektakel sorgt zwar für gute Laune und lockt viele Besucher an, zugleich müssen deswegen aber Straßen gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung wird für das Fest der Mandelring am Mittwoch ab 17 Uhr für den Verkehr gesperrt, am Donnerstag ist die Straße dann ab 11 Uhr gesperrt.