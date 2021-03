Die Straße „Im Meisental“ in Haardt ist ab Montag bis Freitag, 26. März, voll gesperrt. In der darauffolgenden Woche – vom 29. März bis zum 1. April – ist die Straße ab dem Anwesen mit der Hausnummer 14 nicht mehr befahrbar. Ausgenommen sind Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Straßensperrungen sind erforderlich, weil eine Wasser-Netzanschlussleitung neu verlegt wird, zudem wird in dem Bereich ein Entwässerungsanschluss hergestellt. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert. Die Durchfahrt von LKW, Bus und PKW Verkehr ist nicht möglich. Der Rad- und Fußgängerverkehr ist von der Einschränkung nicht betroffen. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist möglich, es besteht jedoch keine Wendemöglichkeit.