Die Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt war am Dienstagmittag für rund 45 Minuten halbseitig gesperrt. Grund war ein Einsatz der Feuerwehr, wie diese auf Anfrage mitteilt. Die Wehr war gegen 13 Uhr in ein Wohnhaus gerufen worden, da dort das Wasser im Keller 30 Zentimeter hoch stand. Ursache war laut Sprecher Bernd Kaiser ein Schaden an der Heizungsanlage, durch den das Wasser in den Kellerflur gedrückt wurde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz war, pumpte das Wasser ab. Um 13.45 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.