Im Weinstraßenzentrum gibt es am Mittwoch, 22. April, eine Baustelle, die zu Verkehrsbehinderungen führen könnte. Darauf weisen die Stadtwerke im Vorfeld hin. Hintergrund ist die frühere Erdgaszapfsäule auf dem Gelände der Globus-Tankstelle in der Adolf-Kolping-Straße. Die Erdgaszapfsäule ist zum 2. Januar stillgelegt worden. Nun beginnen die Stadtwerke mit dem Rückbau der Anlage. „Die Demontage und der Abtransport der ehemaligen Erdgastankstelle sowie der Anfahrschutzeinrichtungen werden am 22. April erfolgen. Für die sichere Durchführung der Arbeiten ist eine temporäre Vollsperrung eines Teilbereichs der Chemnitzer Straße notwendig“, teilen die Stadtwerke mit. Sie betonen, dass die Sperrung voraussichtlich von 7 bis 21 Uhr dauern wird. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Im Laufe des Tages werden auch Schwerlasttransporter und ein Kran zum Einsatz kommen. Es könne somit zu Verkehrsbehinderungen kommen, die man aber möglichst gering halten wolle. Wichtig sei, so die Stadtwerke, dass am Mittwoch die Zufahrt zu allen Märkten und Einrichtungen im Weinstraßenzentrum immer gewährleistet sei. Im Herbst hatten die Stadtwerke über die Schließung der Erdgastankstelle informiert und diesen Schritt mit „rückläufiger Nachfrage sowie einem dauerhaft defizitären Betrieb“ begründet, zumal nach der rund 20-jährigen Nutzung der Anlage „umfangreiche Investitionen“ erforderlich gewesen wären. „Mit dem Rückbau schließen wir den Anlagenbetrieb geordnet und sicher ab“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück.