Der Forster Rat will es genau wissen: Weil nicht klar sei, was die Mustersatzung zur Straßenreinigung für die Bürger bedeutet, soll der Inhalt jetzt besser erläutert werden.

Wer ein Haus besitzt, das an eine Straße grenzt, hat Reinigungspflichten. Soviel dürfte den meisten Eigentümern bekannt sein. Doch was genau bedeutet das? Was gehört zu den Pflichten des Hausbesitzers, was zu denen der Kommunen? Festgeschrieben ist das in der Reinigungssatzung der jeweiligen Kommune. Die der Gemeinde Forst stammt aus dem Jahr 2003 und sollte jetzt „angepasst“ werden, weil die alte Satzung laut Verwaltung nicht mehr „in allen Punkten der aktuellen Rechts- und Empfehlungslage“ entspricht. Der Gemeinde- und Städtebund hat eine neue Mustersatzung entworfen, die von Juristen verfasst und überprüft worden ist, so dass Kommunen im Streitfall auf der sicheren Seite sind.

Der Forster Rat hat in seiner jüngsten Sitzung dennoch entschieden, diese Mustersatzung – zunächst einmal – nicht zu verabschieden. Ortsbürgermeister Thomas Keller (Grüne) erklärte, warum er für eine Verschiebung plädiert: Die vorgestellte Satzung sei kaum verständlich und gehe an der „gelebten Praxis“ vorbei. Keller versicherte, dass er keineswegs gegen die neue Satzung sei. Aus Gründen der Rechtssicherheit sei es sicher nötig, dass der Rat hier einen Beschluss fasst. Er wolle nur sicher sein, dass er die Satzung auch verstanden hat. „Wir wollen uns deshalb den Inhalt noch einmal angucken“, sagte er.

Wo sind die Unterschiede?

Dabei geht es unter anderem um Sätze wie: „Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt.“ Wobei die Reinigungspflicht sowohl das „Säubern der Straße“ als auch die Schneeräumung umfasst. Auf diese wird noch einmal genauer eingegangen. In dem Absatz heißt es dann unter anderem, dass Gehwege – soweit vorhanden – auf einer Breite von 1,50 Meter freigeschippt werden müssen. Wenn kein Gehweg vorhanden ist, „gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze“. Festgehalten wird außerdem, dass der weggeschaufelte Schnee „nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden“ dürfe.

Dass der Bürger im Schadensfall haftet, fand Hardy Werlé (FWG) „unmöglich“. Außerdem wollte er wissen, was genau die neue Satzung von der alten unterscheide. Keller forderte die Ratsmitglieder auf, Fragen zu formulieren und per Mail an ihn zu senden. Diese sollten dann gesammelt an die Verwaltung weitergegeben werden, die außerdem gebeten wird, den Inhalt der Satzung zum besseren Verständnis zu visualisieren. In einer der kommenden Sitzungen will der Rat sich dann nochmals mit dem Thema beschäftigen. Die anderen drei Gemeinden und die Stadt Deidesheim haben die neue Satzung nach Angaben der Deidesheimer Verwaltung bereits verabschiedet.