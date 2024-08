Ab Montag, 2. September, gelten in zwei weiteren Straßen in Neustadt zeitweise Halteverbote, damit keine geparkten Autos die städtischen Kehrmaschinen bei der Straßenreinigung behindern. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind nun neu mit dabei die Schlachthofstraße, in der die Halteverbote montags und dienstags von 8 bis 9 Uhr gelten, sowie die Maxburgstraße, in der die Halteverbote mittwochs von 10 bis 11 Uhr und donnerstags von 8 bis 9 Uhr gelten.

Bereits im Programm aufgenommen sind die Friedrich-Ebert-Straße und die Hindenburgstraße (dienstags und donnerstags von 7 bis 8 Uhr), die Waldstraße (mittwochs von 10 bis 11 Uhr und donnerstags von 8 bis 9 Uhr) sowie die Hutten- und die Pulverturmstraße (montags und dienstags von 10 bis 11 Uhr). Die Halteverbote gelten wechselseitig, sodass – je nach Straße - am gegenüberliegenden Straßenrand geparkt werden darf.

Weitere Straßenzüge sind laut Stadtverwaltung aktuell nicht geplant. Zunächst sollen nun Erfahrungen gesammelt werden – auch mit Blick auf die Kapazitäten bei der Parkraumüberwachung. Basis der Einführung des Halteverbots für Kehrmaschinen war ein Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat.