Die Vortragsreihe zur Erforschung der Neustadter Straßennamen durch das Institut für Geschichtliche Landeskunde (IGL) der Universität Mainz wird am Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche fortgesetzt. Referentin ist Miriam Breß von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie spricht über „Die Verfolgungen zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft 1933/1934“.

Nach der Machtübernahme waren binnen kurzer Zeit über 1000 Pfälzer in „Schutzhaft“ genommen worden. Sie kamen in die Gerichtsgefängnisse und in das am 10. März 1933 eingerichtete und bis Mitte April bestehende (frühe) Konzentrationslager Neustadt. Gleichzeitig wurden insbesondere im April 1933 viele Straßen umbenannt. Der Vortrag bezieht geht auch der Frage nach, wie durch die Verfolgungen Straßenumbenennungen – wie jene nach Karl Helfferich – möglich wurden. Zudem sollen Männer und Frauen aus Neustadt vorgestellt werden, die bei zukünftigen Straßenbenennungen berücksichtigt werden könnten.

