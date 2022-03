Die schon länger angekündigte Vortragsreihe zur Erforschung der Neustadter Straßennamen durch das Institut für Geschichtliche Landeskunde (IGL) der Universität Mainz beginnt am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr mit einem ersten Termin, bei dem Geschichte und Funktionen von Straßennamen vom Mittelalter bis in die Gegenwart beleuchtet werden – mit einem besonderen Fokus auf Neustadt. Referent ist Daniel Kroiß, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGL, der seit Juli 2021 im Auftrag der Stadt zusammen mit einem Arbeitskreis die Neustadter Straßennamen untersucht – insbesondere im Hinblick auf Problemfälle, also auf geehrte Personen, die wegen bestimmter Taten oder Äußerungen heute nicht mehr als Vorbilder für eine demokratische Gesellschaft angesehen werden können. Der Vortrag ist allerdings nur online zugänglich. Dazu ist eine Anmeldung unter strassennamen@neustadt.eu erforderlich. Der Link zur Online-Übertragung wird dann zugesandt. Weitere Vorträge in der Reihe sind am 28. April und 19. Mai geplant.