An diesem Donnerstagabend sollten die Ergebnisse des Gutachtens zu Straßennamen in Neustadt in der Aula des Leibniz-Gymnasiums vorstellt werden. Die Veranstaltung muss jedoch abgesagt werden, da der Referent erkrankt ist, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Sie werde darüber informieren, sobald ein neues Datum feststeht. Der Sprachwissenschaftler Daniel Kroiß vom Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz in Mainz hat mit Unterstützern im Auftrag der Stadt die Straßennamen der Stadt und ihrer Ortsbezirke untersucht. Mithilfe des Gutachtens soll herausgefunden werden, welche Straßennamen in Neustadt Personen ehren, die aufgrund bestimmter Taten oder Äußerungen nicht als moralische Vorbilder für eine demokratische Gesellschaft angesehen werden können. Anhand des Gutachtens wird der Stadtrat über den weiteren Umgang mit den Straßennamen beraten.