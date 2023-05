Fünf Straßennamen in Neustadt sollen geändert werden. Diesem Vorschlag der Stadtverwaltung ist der Hauptausschuss am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gefolgt – lediglich Christoph Bachtler (FWG) stimmte mit Nein. Eine Aussprache gab es im Ausschuss nicht, sie wird für die Stadtratssitzung am Dienstag (18 Uhr, Ratsaal) erwartet, da der Stadtrat abschließend darüber entscheidet. Eine stabile Mehrheit scheint auch dort sicher, da sich CDU, SPD, Grüne und FDP im Hauptausschuss für die Verwaltungspläne ausgesprochen haben. Bachtler merkte vor der Abstimmung kurz an, dass auch die FWG-Fraktion „mehrheitlich mit Ja stimmen wird, wir haben die Abstimmung fraktionsintern aber freigegeben“. Ein wissenschaftliches Gutachten hatte sich mit den Neustadter Straßennamen befasst. 22 wurden als problematisch eingestuft. Fünf von ihnen sollen umbenannt werden: die Karl-Helfferich Straße in der Innenstadt sowie im Afrikaviertel die Karl-Peters-Straße, Lüderitzstraße, Von-Wissmann-Straße und Gustav-Nachtigal-Straße. Nach dem Grundsatzbeschluss kommende Woche sollen in einem mehrstufigen Verfahren neue Straßennamen gefunden werden. Bürger werden um Vorschläge geben, dann berät eine Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung und Politik. Danach wird wieder mit den Bürgern diskutiert, ehe der Stadtrat schließlich entscheidet.