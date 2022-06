Ein Jahr lang hat der Sprachwissenschaftler Daniel Kroiß vom Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz in Mainz im Auftrag der Stadt Neustadt die Straßennamen der Stadt und ihrer Ortsbezirke untersucht. Unter Mitwirkung der Historikerin Hedwig Brüchert sowie eines Fachbeirats wurde recherchiert und diskutiert, welche Straßennamen Personen ehren, die aufgrund bestimmter Taten oder Äußerungen nicht als moralische Vorbilder für eine demokratische Gesellschaft angesehen werden können. Die vorab erarbeiteten Kriterien zielten darauf ab, antisemitische, rassistische, nationalsozialistische, kolonialistische und frauenfeinfeindliche Elemente unter den rund 650 Straßennamen der Stadt zu identifizieren, wobei die etwa 160 nach Personen benannten Straßen im Fokus standen. Anhand dieser Kriterien wurden alle in Straßennamen enthaltenen Personen klassifiziert und für diejenigen, die von den Kriterien in relevantem Maß erfasst wurden, Biografien erstellt. Den nun fertigen Abschlussbericht wird Kroiß laut Stadtverwaltung am Donnerstag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Aula des Leibniz-Gymnasiums öffentlich präsentieren. Im Anschluss soll darüber gesprochen und diskutiert werden können. Anhand des Gutachtens will der Stadtrat dann über den weiteren Umgang mit diesen Straßennamen beraten.