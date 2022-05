Der Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf hat sich nach Angaben von Ortsvorsteher Claus Schick am Donnerstagabend auf einen Straßennamen für das Baugebiet „Am Jahnplatz“ geeinigt. Das Gremium nahm die Aufgabe sehr akribisch wahr. Jedes Mitglied habe acht Klebepunkte gehabt und konnte sich mit diesen für seine Favoriten entscheiden. „Zuvor hatten wir alle Vorschläge auf einer Tafel festgehalten“, so Schick. Nach einer ersten Runde kam es zur Stichwahl, ehe der Name „Am Pfefferminzbähnel“ feststand. Der Straßenname erinnere damit künftig an den früheren Bahnhof des Pfefferminzbähnels, der dort am Jahnplatz gewesen sei, wo inzwischen die Häuser der WBG stehen.