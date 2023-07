Betrieb war am Sonntag in Esthal. In fast 50 Höfen, Garageneinfahrten, auf Vorplätzen und Bürgersteigen verkauften Esthaler beim 3. Esthaler Dorfflohmarkt alles, was sie nicht mehr benötigten. Andere Esthaler und viele Besucher von außerhalb bummelten durch den Ort, kauften dies und das, man unterhielt sich und genoss den Sonntag.

„Wir trinken ein Gläschen Sekt, reden mit den Leuten, die vorbeikommen, schöner kann man es nicht haben“, freute sich Gabi Buschlinger, die entspannt auf einem Stuhl saß, um sich herum „alles, was ich nicht mehr brauche“. Sie habe schon einiges verkauft, etwa eine Tablettenbox, „und ich bin einen ganzen Korb Wollreste losgeworden“. Ihre Schwägerin Irene Buschlinger hat keinen eigenen Stand, löst aber gerade ihre Nachbarin Sabine Kaiser ab. „Ich habe mich spontan entschlossen mitzumachen, deshalb stehe ich nicht auf der Liste mit den Teilnehmern. Hier ist nicht so viel los“, sagt Kaiser.

In fast allen Straßen im Dorf ist Flohmarkt. Der zehnjährige Leon hat „alles aussortiert, was ich nicht mehr brauche, Spielsachen für Kleinkinder, Kuscheltiere, Bücher“. Das Geld, das er einnimmt, will er sparen. „Die Geschäfte laufen gut“, freut sich die zehnjährige Johanna. Es falle ihr nicht leicht, sich von Spielsachen und Stofftieren zu trennen, doch manches brauche sie nicht mehr. Erfolg hat Johanna mit Kindercocktails, die sie anbietet. Die Mama verkauft Kinderkleidung von Johanna und ihrem Bruder.

Premiere und viele Auswärtige

„Wir machen das erste Mal mit. Wir haben gedacht, probieren wir es mal aus und haben den Keller aussortiert. Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, berichtet Norbert Wolf im Jägerweg, der mit seiner Ehefrau im Hof unter anderem Rasenmäher, Schaukelpferd und Kerzenständer aufgebaut hat. Unter den Käufern seien viele Auswärtige, sagt Wolf.

„Wir sind aus Hambach wegen des Flohmarkts gekommen. Wir wollen uns aber auch im Ort umsehen, nach Esthal kommt man nicht so oft“, sagt Donald Wohn. „Gekauft haben wir auch schon einiges, wir haben fünf Enkel, die können immer was brauchen.“ Die Esthalerinnen Rita Kaiser und Janine Harant verbinden einen Spaziergang mit dem Kinderwagen mit einem Flohmarktbummel. „Ich schaue vor allem nach Spielsachen und Kinderkleidung und werde nun wohl eine Quietschente kaufen“, sagt Harant. Ihr kleiner Sohn hat sich die geschnappt und scheint sie nicht wieder hergeben zu wollen. Auch die Nachbarn Patrick Wieg und Johannes Meier verbinden einen Spaziergang mit den Familien mit einem Flohmarktbummel. „Meine Frau sucht Kinderkleidung“, erzählt Meier. Wieg hat gerade einen Wassersprudler gekauft.

Verkaufsprofis überall

„Das Goratec-Rad kannst Du auf die Deponie bringen“, flachst ein Besucher im Hof von Carmen Bröhl. Dieses Jahr seien mehr Besucher da als im vergangenen Jahr. Es seien auch viele Nicht-Esthaler dabei, sagt Bröhl. „Es dürfte etwas mehr los sein. Wir sind hier etwas abseits, aber uns wird nicht langweilig. Wir unterhalten uns mit den Kunden und den Nachbarn“, berichtet Helmut Eisenhauer im Tannenweg. Auch er sagt, dass viele Besucher von außerhalb da seien.

Peter Datzer bietet Bratwürste und Getränke an, „denn es gibt auf jedem Flohmarkt Bratwurst“, sagt der Esthaler. „Es läuft super.“ Auch die Pfannkuchen, die es bei der Familie Stuckert in der Rosenstraße gibt, sind sehr gefragt. Von den Flohmarktartikeln wie Geschirr, Gläser und Kinderbücher sei schon einiges gekauft worden, sagt Andreas Stuckert.

„Ich habe mehr verkauft als im vergangenen Jahr“, berichtet Simone Weingardt, die in der Rosenstraße vor allem Mädchenkleidung offeriert. Die anderen Flohmarktbeschicker in der Rosenstraße sind nicht ganz so zufrieden. „Mittelmäßig“, lautet das Urteil von Cornelia Siegwarth, die ihre Angebote, wie Gläser und Kerzenständer in Hof und Garage hübsch dekoriert hat. „Es ist recht ruhig hier“, sagen Tanja Buschlinger und Stefanie Heintze.