Bei der Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge, die in Maikammer bereits beschlossen wurden, ist die Gemeinde in einer Abrechnungseinheit zusammengefasst. Künftig werden damit beim Ausbau von Straßen und Plätzen nicht nur die Bürger der betroffenen Straße oder des Platzes herangezogen werden, sondern alle Grundstücksbesitzer. Das neue System gilt nach der Verabschiedung der Satzung in der jüngsten Ratssitzung rückwirkend ab 1. Januar. Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) betonte, dass nur dann Beitragsrechnungen fällig werden, wenn auch tatsächlich Mittel für eine Baumaßnahme fließen. Die flächenmäßige Erfassung aller Grundstücke stehe noch aus. Deshalb werde es im kommenden Jahr auch noch keine Gebührenbescheide geben.