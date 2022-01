Der im vergangenen Jahr gestartete Ausbau der Humboldtstraße im Neustadter Afrikaviertel schreitet voran. Dort müssen sowohl Kanalleitungen als auch Gas- und Wasserversorgung alters- beziehungsweise zustandsbedingt erneuert werden. Der erste von insgesamt drei Bauabschnitten konnte bereits vor Weihnachten fertiggestellt werden, teilt die Stadt mit, nun folgt der zweite Bauabschnitt. Wegen Kanalarbeiten können in der Zeit von Montag, 10. Januar, bis voraussichtlich Donnerstag, 10. Februar, die Haltestellen „Karl-Peters-Straße“ und „Humboldtstraße“ der Buslinie 515 nicht angefahren werden. Die Buslinie 515 endet in diesem Zeitraum am Leibniz-Gymnasium.