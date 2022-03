Deidesheim. Die Weinstraße in Deidesheim muss ausgebessert werden. Deshalb wird im Norden der Gemeinde ein Teilstück in der kommenden Woche für einen Tag voll gesperrt. Eine Umleitung führt durch den Ort.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitteilt, wird er am Freitag, 8. April, die Weinstraße (L 516) zwischen der Einmündung der Niederkircher Straße und der Steingasse sperren. An diesem Tag sollen verschiedene Schäden an der Straßendecke behoben werden. Die innerörtliche Umleitung erfolgt für beide Fahrtrichtungen an diesem Tag über die Niederkircher Straße und die Steingasse. In beiden Straßen gilt am 8. April ein beidseitiges Halteverbot, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Die Sperrung der Weinstraße startet an diesem Freitag um 7 Uhr und endet gegen etwa 20 Uhr, informiert der LBM. Die Dauer der Arbeiten hänge aber auch von den aktuellen Witterungsverhältnissen ab. Die Zufahrt zur Tankstelle ist aus Richtung Neustadt kommend frei.