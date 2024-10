Die Straßen in Neidenfels sind überwiegend in einem miserablen Zustand. Doch ob geplante Verbesserungsmaßnahmen tatschächlich realisiert werden, ist noch unklar.

Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen, dass Teile der Vordertal-, Schul- und Flurbergstraße erneuert werden sollen. An der Vordertalstraße wird derzeit gearbeitet. Ob auch das Vorhaben Teile der Schul- und Flurbergstraße zu erneuern, umgesetzt wird, sei derzeit offen, so Bürgermeisterin Sybille Höchel ( CDU) in einer Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderats am Dienstag. Wie Höchel sagte, soll vor einer endgültigen Entscheidung eine Bürgerversammlung zu wiederkehrenden Ausbaubeiträgen am Dienstag, 29. Oktober, abgewartet werden. Einen Teil der Kosten für die Erneuerung der Straßen müssen die Grundstücksbesitzer mit ihren wiederkehrenden Ausbaubeiträgen zahlen. Dagegen gibt es Widerstand.

Die Gemeinde hat für die Erneuerung der Straßen Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes zugesagt bekommen. Dies allerdings mit der Auflage, dass der Auftrag für die Arbeiten in Schul- und Flurbergstraße bis spätestens zum Jahresende vergeben wird. Daran erinnerte Gregor Panczyk, zuständiger Mitarbeiter des Fachbereichs Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht. Wenn kein Auftrag vergeben wird, müssten die Zuschüsse zurückgegeben werden. In der Flurbergstraße soll der Abschnitt zwischen der Einmündung Vordertal- bis zur Einmündung Schulstraße erneuert werden. In der Schulstraße ist die Erneuerung des Teilstücks zwischen Flurberg- und Vordertalstraße vorgesehen.

Derzeit wird in der Vordertalstraße der Abschnitt zwischen Staats- und Flurbergstraße erneuert. Die Arbeiten seien sehr schwierig, da die Straße schmal und steil ist und der Unterbau schlecht sei, so Panczyk. Bei den Arbeiten werde auch eine 20-KV-Leitung verlegt. Eine Erneuerung der Gas- und der Wasserleitung sowie des Mischwasserkanals sei nach Angaben der Ver- und Entsorger nicht erforderlich. Die Arbeiten sollen bis Mai kommenden Jahres abgeschlossen sein.