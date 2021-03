Die Ruppertsberger Straße in Meckenheim, die in sehr schlechtem Zustand ist, soll ausgebessert werden.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer plane kurzfristig, die Fahrbahn zu verbessern, hieß es im Gemeinderat. Das Gremium beschloss, den Gehweg mit auszubauen, da auch dieser in einem sehr schlechten Zustand sei, zudem die Park- und Verkehrssituation mitunter sehr unübersichtlich und deshalb verbesserungswürdig seien. Zudem hätten die Versorgungsträger für Gas, Strom und Wasser signalisiert, dass sie an einer Erneuerung der Kabel und Leitungen in der Ruppertsberger Straße interessiert seien.

Derzeit erscheine es realistisch, dass der drei Monate dauernde Ausbau der Straße noch in diesem Jahr möglich sei. In diesem Jahr steht auch der Ersatzneubau der Marlachbrücke in der Rödersheimer Straße an. Ab Juni ist diese Straße für vier bis fünf Monate dann gesperrt. Der gleichzeitige Beginn des Vollausbaus (Bauzeit rund ein Jahr) der Eichengasse als zweite nördliche Zufahrt sei deshalb nicht möglich, hieß es weiter im Rat. Er soll zugunsten des Komplettausbaus der Ruppertsberger Straße als westliche Zufahrt auf nächstes Jahr verschoben werden.