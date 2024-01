In Lambrecht sind mehrere Straßen in einem schlechten Zustand. Bei einem Ortstermin des Bauausschusses des Stadtrats hat die für Bauangelegenheiten zuständige Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) vorgeschlagen, dass die Bahnhofstraße und die Lambertusstraße saniert werden sollen.

Bei der Bahnhofstraße bestehe das Problem, dass sie keinen ordnungsgemäßen Unterbau habe. Deshalb bringe es nichts, die Löcher und Risse zu flicken, ein Vollausbau sei erforderlich, sagte Bundenthal-Beck. Sie regte an, dafür einen Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes für das Jahr 2025 zu beantragen. Darüber soll in einer weiteren Sitzung des Bauausschusses gesprochen werden, entscheiden muss der Stadtrat.

Die Lambertusstraße habe zwar einen Unterbau. Da hier aber die Löcher in der Straße teils sehr tief seien, halte sie auch hier das Ausbessern der Löcher nicht für sinnvoll, so Bundenthal-Beck. Sie machte den Vorschlag, dass die oberste Schicht des Straßenbelags zehn Zentimeter abgetragen und eine neue Asphaltschicht aufgebracht werden soll. In der Karl-Marx-Straße sei dieses Verfahren erfolgreich angewandt worden. Ein solches Vorgehen habe zudem den Vorteil, dass es nur eine Reparatur sei, deshalb die Stadt die Kosten tragen müsse und von den Bürgern keine Ausbaubeiträge verlangt werden müssten, so Bundenthal-Beck. Auch hier sind eine weitere Beratung im Bauausschuss und eine Entscheidung im Stadtrat vorgesehen.