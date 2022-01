Aufgrund von Waldpflegearbeiten ist die Schöntalstraße (Kreisstraße 3) zwischen Königsmühle und Kaltenbrunner Hütte in der kommenden Woche am Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag voll gesperrt. Laut Stadtverwaltung ist die Straße am Mittwoch befahrbar.