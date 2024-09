Die neue Woche begann in Neustadt mit einer Extraportion Spannung. Denn im Bereich Alter Turnplatz, Karl-Helfferich-Straße, Exterstraße in der Innenstadt begann der Aufbau des Jahrmarkts – samt Straßensperrung und Umleitungen. Der zentrale Bestandteil des Deutschen Weinlesefests braucht wegen der Sanierung des Bahnhofsvorplatzes einen neuen Standort. Bei der Stadt zieht man ein positives Zwischenfazit: „Die Vorbereitungen und der Aufbau laufen bisher sehr gut und reibungslos. Die letzten Aussteller werden am Dienstag eintreffen, sodass wir uns auf die Öffnung des Jahrmarktes am 3. Oktober freuen können.“ Die Stadt ergänzt: „Uns ist bewusst, dass der neue Standort einige Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich bringt. Daher war es auch zu erwarten, dass es Rückmeldungen geben wird. Diese Anliegen versucht die Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH als Veranstalterin bestmöglich im direkten Gespräch zu klären.“ Ein Kritiker ist Modehändler Jochen Stahler. Ihm zufolge haben sich die Absperrungen und Umleitungen gravierend ausgewirkt. Das Parkhaus Hetzelgalarie sei sehr spärlich besetzt gewesen. Lieferanten seiner Modehäuser hätten Probleme mit der Anfahrt gehabt, „auch unsere Stammkunden waren abgeschreckt“, beklagt Stahler.