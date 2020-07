Im Mandelring in Haardt ist gegenüber eines Hotels die Straße an einer Stelle um 15 Zentimeter abgesenkt. Wie die Feuerwehr Neustadt auf ihrer Homepage berichtet, hatte ein Anwohner das Loch in der Straße am Freitagabend entdeckt. Die Einsatzkräfte sperrten umgehend das Straßenstück zwischen der Straße am Herzel und dem Lettenweg für den Verkehr ab, bis der städtische Bauhof eine Behelfsbaustelle eingerichtet hatte. Die Stadtverwaltung teilte am Montag auf Anfrage mit, dass das Tiefbauamt und die Stadtwerke die Stelle begutachteten. Bis Redaktionsschluss waren keine Details zur Ursache bekannt.

Laut Stadt müssen die Buslinien 511 (Neustadt – Haardt) und 512 (Neustadt – Haardt – Königsbach – Deidesheim – Forst) bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten umgeleitet werden. Die Haltestellen „Schule“, „Am Dorfwingert“, „Linde“ und „Unterhaardt“ entfallen. Die Umleitung erfolgt über die Probstgasse. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Probstgasse eingerichtet, sowie zwei Ersatzhaltestellen für die Haltestelle „Unterhaardt“.