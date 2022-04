In Diedesfeld soll der Ausbau der Weinstraße auch dazu genutzt werden, um vor dem Anwesen Weinstraße 520 einen Stolperstein zu verlegen. Damit soll an Maria Schwarzwälder erinnert werden. Das hat der Ortsbeirat einstimmig beschlossen.

Schwarzwälder war die Tochter des jüdischen Kaufmanns Albert Hesslein. Sie heiratete 1922 den Diedesfelder Weingutsbesitzer Adam Schwarzwälder. Dieser starb im September 1939, weshalb Maria Schwarzwälder das Weingut allein weiterführte. Bis zum 26. Juli 1942: Da wurde Schwarzwälder aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln deportiert. Im Sommer 1942 verstarb sie im Konzentrationslager Theresienstadt.

Sabine Baßler (CDU) hatte im Namen aller Ortsbeiratsfraktionen den Antrag vorbereitet: „Es wäre der erste Stolperstein in Diedesfeld und bleibt wohl der einzige.“ Bei ihren Recherchen habe sie sich auch mit der Familie Schwarzwälders über das Vorhaben des Ortsbeirats abgestimmt, so Baßler. Schwarzwälders Enkel wohnt in Diedesfeld. Die Stadtverwaltung soll nun auf Beschluss des Ortsbeirats hin bei der Stiftung des Künstlers Gunter Demnig alle Anträge stellen, damit der Stolperstein tatsächlich in Diedesfeld verlegt werden kann.