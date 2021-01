Mädchen und Jungen der weiterführenden Schulen in Neustadt haben dieses Jahr auf eine andere Weise an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Sie gedachten mit Kerzen der Menschen. Da die traditionelle Gedenkfeier in der Stiftskirche coronabedingt nicht möglich war, gab es stattdessen auf dem Marktplatz ein stilles Gedenken mit Oberbürgermeister Marc Weigel und Eberhard Dittus als Vertreter für die Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt. Hintergrund der Aktion ist der internationale Holocaust-Gedenktag, der am 27. Januar begangen wird. An jenem Tag im Jahr 1945 befreiten Soldaten der sowjetischen Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.