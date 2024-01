Mit einem Banner, ein Meter hoch und fünf Meter breit, unterstützt die Stiftung Hambacher Schloss die Mahnwache gegen Rechts am Samstag um 15 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz. Hergestellt von einem Unternehmen in Lachen-Speyerdorf, ist auf dem Banner das Motto der Mahnwache „Nie wieder ist jetzt“ zu lesen. Am Freitagnachmittag wurde es am Eingang des Schlossgeländes aufgehängt.

Die Mahnwache für die Demokratie wird vom Stadtrat organisiert, unterstützt von Neustadter Institutionen und Vereinen. Drei Stunden vorher ist auf der Festwiese eine Kundgebung gegen Rechts von weiteren Veranstaltern angemeldet, die bei der Mahnwache enden soll.