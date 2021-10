Eine Mitgliederversammlung ist meist nicht besonders aufregend. Anders soll das bei jener des Bau- und Fördervereins der Stiftskirche werden. In dem Gotteshaus werden am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr erst mal Geschenke übergeben – besser gesagt symbolische Spendenschecks. Für die Renovierung des Küsterhäuschens erhält die Kirchengemeinde Heilige Teresia von Avila einen Zuschuss von 9000 Euro. Für die Stiftskirchengemeinde gibt es 44.000 Euro für die Freilegung der Deckenmalereien, die über 100.000 Euro gekostet hat. Erst danach wird neu gewählt, bevor am Ende Restauratorin Kirsten Harms von ihrer Arbeit erzählt.