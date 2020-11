Die Stiftskirchengemeinde ist auf der Suche nach Kirchenhütern, die die Kirche im Herzen Neustadts aufschließen und vor Ort bleiben – um nach dem Rechten zu sehen oder auch Besuchern ein Ohr zu schenken. Aktuell ist die Kirche lediglich zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet. Viele der bisherigen rund 15 Hüter zählen zur Corona-Risikogruppe und sind deshalb nicht im Einsatz.

Pfarrerin Annette Leppla verwaltet den Pool der Ehrenamtlichen. Einmal im Monat ist Treffen der Helfer, sofern die Corona-Regeln es zulassen. Zurzeit läuft die Kommunikation über Telefon oder E-Mail, um die Hüter einzuteilen. „Ansonsten tauschen wir uns bei den Treffen aus und erzählen über das Erlebte“, so Leppla.

Nur 15 bis 20 Besucher am Tag

Fällt jemand kurzfristig aus, bleibt die Kirchentür zu. Doch gerade in der kommenden Adventszeit sei das Bedürfnis der Menschen groß, die Kirche zu betreten, weiß Leppla. Und die Stille im Kirchenschiff sollte allen Besuchern Hoffnung und Trost in Zeiten wie diesen spenden, in der Gewissheit, dass auch diese Krise vorüber gehen wird.

Nur 15 bis 20 Besucher kommen täglich – es fehlen die Touristen. „Sind Touristen da, dann strömen sie in die Kirche, wenn geöffnet ist“, so Leppla. Die Kirchenhüter sind dabei manchmal Ansprechpartner für historische Details oder auch Kummerkasten bei privatem Kummer der Besucher. „Das handhaben aber die Kirchenhüter ganz individuell. Viele sehen ihren Dienst als persönliche Bereicherung und stehen gerne für Gespräche zur Verfügung“, berichtet Leppla.

Keine besonderen Kenntnisse

Wer möchte, könne sich bei Turmführerin Helga Gutermann über die Geschichte der Stiftskirche fortbilden, ansonsten sei es möglich, die interessierten Gäste an die Infotafeln zu verweisen. Man müsse also keine besonderen Kenntnisse mitbringen. Leppla hofft auf Neueinsteiger, die gerade in der Adventszeit ihren Mitbürgern eine kleine Auszeit im Kirchenraum ermöglichen wollen und den Dienst probeweise übernehmen. Eine Verpflichtung zu einem regelmäßigen Einsatz gibt es nicht. Manche Helfer sind laut Leppla einmal im Monat für zwei Stunden vor Ort, andere häufiger, ganz wie es der persönliche Terminkalender zulässt.

Kontakt