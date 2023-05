Nicht mehr allzu viele vermutlich werden sich noch daran erinnern, dass es bei der protestantischen Stiftskirchengemeinde in Neustadt einmal einen eigenen Kinderchor gab. Diese Tradition will Sarah Wiedmann jetzt wiederaufleben lassen – und lädt Kinder von 5 bis 10, die gerne gemeinsam mit anderen singen, zum Mitmachen ein.

Die Neustadterin ist quasi „vorbelastet“, denn schon ihre Mutter Friederike Wiedmann leitete einst den Stiftskirchenkinderchor, und die Tochter wurde hier sowie in der Kinderkantorei der Hambacher Pauluskirche und in der „Pfälzischen Kurrende“ unter Carola Bischoff musikalisch sozialisiert. „Diese Zeit hat mich sehr geprägt und perfekt auf mein Schulmusikstudium in Mannheim vorbereitet, berichtet sie. Aktuell arbeitet sie als Studienrätin für Musik und Deutsch am Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim, lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern aber nach wie vor in der Neustadter Innenstadt.

Erfahrungen als Leiterin eines Kinderchors konnte Wiedmann bereits in Duttweiler und bei den „Kalmitspatzen“ in Maikammer sammeln. Außerdem gründete sie am Gymnasium in Bad Dürkheim einen Schulchor und leitete auch die „Friends of Music“ in Maikammer. Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit solle die kindgemäße Stimmbildung sein, so die Dirigentin. Das Liedgut setze auf kindgerechte Kinderchorliteratur und Musicals, aber auch ein Grundgerüst an weltlichen und geistlichen Lieder aus verschiedenen Zeiten. Die Proben finden immer mittwochs von 16.30-17.15 Uhr im Casimirianum statt und stehen allen Kindern offen, unabhängig von Kirchenzugehörigkeit, Konfession und sozialen Verhältnissen.