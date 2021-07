Eine Lesung zeitgenössischer Gebetslyrik von jüdischen Lyrikerinnen wie Rose Ausländer, Hilde Domin und Mascha Kaleko erwartet die Besucher am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr in der Stiftskirche. Vorgetragen werden die Gedichte von der Neustadter Schauspielerin Leni Bohrmann, zur Untermalung dient Klezmermusik des „ABS-Trios“ aus Kaiserslautern. Die Veranstaltung gehört zum Rahmenprogramm der aktuellen Ausstellung mit Psalmen-Bildern des Künstlers Andreas Felger, die noch bis 5. September in der Kirche zu sehen ist. Im Anschluss an die Lesung versteigert Norbert Dreyer eines der Felger-Aquarelle zugunsten der protestantischen Stiftskirchengemeinde. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter www.stiftskirche-neustadt.de aber obligatorisch.