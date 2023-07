Fünf Tage lang sind Vertreter der protestantischen Landeskirche ab Donnerstag im Dekanat Neustadt zu Gast. Bei dieser sogenannten Visitation – zuletzt gab es sie im Jahr 2009 – geht es um die Arbeit im Kirchenbezirk, um Gesprächsrunden zu aktuellen Themen, aber auch um die Begegnung – mit Haupt- und Ehrenamtlichen und mit jedem Neustadter, der daran interessiert ist.

Dazu haben Bürger vor allem in und nach den Gottesdiensten Gelegenheit. Diese sind, auch wenn der Begriff so gar nicht protestantisch ist, am Samstag und Sonntag, 8./9. Juli, prominent besetzt. So predigt Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am Sonntag um 10.30 Uhr in der Stiftskirche.

GDA und Kirchen

Um 9.30 Uhr wird in Mußbach Gottesdienst mit Oberkirchenrätin Marianne Wagner gefeiert, im Anschluss ist das Kirchcafé geöffnet. Wagner ist auch beim Gottesdienst mit Umtrunk um 11 Uhr in ihrem Wohnort Gimmeldingen mit dabei. Um 9.30 Uhr ist Kirchenrat Thomas Niederberger beim Gottesdienst mit folgendem Stehempfang während des Sommerfests im GDA Wohnstift zu Gast sowie um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Haardt.

Am Kerwegottesdienst in Gommersheim, ebenfalls am Sonntag, 10.30 Uhr, nimmt Oberkirchenrat Claus Müller teil. Derweil ist sein Amtskollege Markus Jäckle beim „Gottesdienst Anders“ vertreten, der um 10.30 Uhr, unterstützt von der Band „Eckstein“, in der Pauluskirche in Haßloch gefeiert wird, Stehempfang inklusive. Bereits am Samstag, 18 Uhr, ist Gottesdienst in der Alten Winzinger Kirche, wo Pfarrerin Anne Henning predigt, die innerhalb der Landeskirche Theologiestudierende begleitet.

Gospelchor hat Premiere

Musikalisch geht es am Samstag in der Martin-Luther-Kirche mit dem ersten Konzert des Gospelchors „Groovitation“ ab 19.30 Uhr zu, ebenso bei einem Konzert der Blechbläser- und Flötengruppen des Kirchenbezirks am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Stiftskirche. Der Eintritt ist in beiden Fällen frei.