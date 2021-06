Die Sturmglocke ist auf ihren altgestammten Platz im Laternenaufsatz des Südturms der Neustadter Stiftskirche zurückgekehrt. In einer spektakulären Aktion wurde sie am Montagvormittag mit einem Spezialkran nach oben transportiert, mit an Bord waren Dachdecker und Oberbürgermeister Marc Weigel. Die 1894 in Kaiserslautern gegossene Glocke hatte als einzige beide Weltkriege überstanden und war vor rund 40 Jahren in die Hauptfeuerwache „abgezogen“ worden. Die Feuerwehr stellte sie nun gerne zur Verfügung, womit ein langgehegter Wunsch des Turmführer-Teams der Stiftskirchengemeinde in Erfüllung geht. Rund 25.000 Euro hat die Kirchengemeinde in diese Rückkehr investiert. Der Besuch der Türmerwohnung und das Läuten der Glocke soll künftig ein zusätzlicher touristischer Höhepunkt sein.