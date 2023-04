Ein Hubsteiger an der Neustadter Stiftskirche hat in dieser Woche, zuletzt am gestrigen Freitag, immer wieder für Blicke nach oben gesorgt. Wer jetzt aber denkt, es könnte auch wieder eine Aktion sein, bei der sich mutige Menschen an dem Gotteshaus abseilen dürfen, hat sich geirrt. Tatsächlich handelt es sich um Wartungsarbeiten, die regelmäßig ausgeführt werden. Wie Pfarrer Oliver Beckmann auf Nachfrage informierte, inspiziert die Neustadter Firma Kiefer das Dach. Außerdem wurde, was ebenso wichtig ist, der defekte Glockenschlag von dem Unternehmen Perrot Turmuhren und Läuteanlagen aus Calw (Baden-Württemberg) unter die Lupe genommen.